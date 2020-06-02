В Москве задержали мужчину, который подозревается в нападении на кассира АЗС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении с осколком стекла на оператора-кассира на АЗС в центре Москвы и вымогательстве денег. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленник напал на оператора-кассира в помещении автозаправочной станции на Полуярославской набережной Москвы и, угрожая осколком стекла, потребовал отдать ему деньги из кассы. Женщина стала громко кричать и звать на помощь. Испугавшись, нападавший скрылся.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одном из столичных аэропортов и задержали", - сказала представитель МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (162 УК РФ). Обстоятельства происшествия устанавливаются.