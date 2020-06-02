Журналистка Фельгенгауэр обратилась в СК из-за задержания на пикете в поддержку Азара

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев написали заявление в СК с просьбой провести проверку в отношении полицейских, задержавших их на пикете в поддержку их коллеги Ильи Азара у ГУ МВД Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Федор Сирош, представляющий интересы работников СМИ.

"Во вторник вместе с Фельгенгауэр и Плющевым мы подали заявление в СК. В нем мы просим провести проверку в отношении сотрудников второго оперполка полиции, задержавших журналистов на пикете 29 мая, несмотря на то, что те предъявили полицейским журналистские удостоверения", - сказал адвокат. Он отметил, что его доверители просят также СК проверить, не содержалось ли в действиях полицейских состава преступления по статьям о превышении полномочий и воспрепятствовании работе журналиста.

Фельгенгауэр и Плющев были задержаны 29 мая, но отпущены из отделения полиции без составления протоколов.

Тверской суд Москвы 28 мая арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах").

Арестованный до 6 июля Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину он не признает. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.