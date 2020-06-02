В Подмосковье число подтопленных приусадебных участков превысило 340

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Количество подтопленных приусадебных участков из-за сильных дождей, продолжавшихся в течение прошедших нескольких дней в Подмосковье, увеличилось до 342. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее сообщалось, что в девяти муниципальных образованиях области остаются подтопленными 202 приусадебных участка, 25 дачных домов, один участок дороги, один мост, размыт один участок дороги. "По состоянию на 11:00 мск 2 июня в девяти муниципальных образованиях остаются подтопленными 342 приусадебных участка, 15 дачных домов, один мост, размыт один участок дороги, подтопленных участков дороги нет", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что в понедельник было откачено 4 880 куб. м воды, всего - 11 057 куб. м. Для ликвидации последствий подтопления привлечены 162 человека и 67 единиц техники. Населению оказывается адресная помощь, при необходимости проводится эвакуация. Угрозы жизни и здоровью людей нет, ситуация находится под контролем.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые продолжались 30 и 31 мая. Так, в субботу из-за сильного дождя в Подмосковье были подтоплены 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. 1 июня СК начал проверку по факту подтоплений в Красногорске из-за отсутствия ливневых стоков.