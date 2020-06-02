Гособвинение просит 7,5 лет колонии обвиняемому по делу о гибели 11 человек на Волге

ВОЛГОГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Государственный обвинитель во вторник попросил Ворошиловский районный суд Волгограда назначить наказание в виде 7,5 лет колонии обвиняемому по делу о гибели 11 человек владельцу лодочной станции "Пристань" Леониду Жданову. Об этом сообщил ТАСС представитель облпрокуратуры Олег Пикуров.

Вечером 11 июня 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение буксируемой баржи с прогулочным катамараном "Елань", на борту которого находились 16 человек при разрешенной вместимости 12 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний.

"Сегодня в ходе прений гособвинитель попросил суд назначить Жданову наказание в виде 7 лет и 6 месяцев колонии", - сказал Пикуров, уточнив, что прения со стороны потерпевших отложены до 9 июня.

По версии следствия, владелец ООО "Пристань" Жданов не предотвратил выход судна в акваторию Волги, уголовное дело в отношении него рассматривается по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По данным следствия, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года.

Также суд рассматривает уголовное дело в отношении погибшего владельца катамарана Дмитрия Хахалева. Погибшего Хахалева обвиняют по статье УК РФ "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы с баржи.