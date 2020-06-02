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В Казани сотрудники Росгвардии задержали преступников, объявленных в федеральный розыск

Среди задержанных 41-летний уроженец Бугульмы, который был приговорен за убийство. Суд назначил ему исправительные работы, но мужчина на них не явился

ТАСС, 2 июня. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Казани четырех мужчин, объявленных в федеральный розыск. Все они уклонялись от наказаний, назначенных судами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан совместно с оперативниками УФСИН РФ по республике задержали четырех мужчин, которые находились в федеральном розыске", - сказали в ведомстве.

Один из задержанных - 41-летний уроженец Бугульмы, был приговорен за убийство, после этого ему присудили еще и исправительные работы, на которые он не пришел. Мужчину объявили в федеральный розыск. Другого задержали по разработке оперативников ФСИН. 48-летний гражданин уклонялся от уплаты штрафа за совершенное преступление.

Еще двое задержанных разыскивались за то, что вовремя не прибыли в исправительный центр управления исполнения наказаний после судимости. Они были осуждены за разбой, суд обязал их прибыть на принудительные работы, но они проигнорировали требование.

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