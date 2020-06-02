В Орловской области задержали иностранца, призывавшего к террористическим актам

ТАСС, 2 июня. Сотрудники управления ФСБ по Орловской области задержали иностранца, призывавшего к совершению террористических актов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального ведомства.

"УФСБ России по Орловской области пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, являющегося сторонником запрещенной в России международной террористической организации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что фигурант пропагандировал радикальную идеологию и распространял в публичном доступе призывы к совершению террористических актов на территории России.

В пресс-службе орловского УФСБ уточнили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").