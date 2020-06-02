В Ленобласти подозревается в превышении полномочий глава водоканала в Кировском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета, полиции и ФСБ проводят во вторник обыски в администрации муниципального предприятия "Водоканал Кировского района" в Ленинградской области по делу о создании его директором искусственной задолженности на сумму более 630 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в областном управлении СК РФ.

"В Ленинградской области директор МУП "Водоканал Кировского района" подозревается в превышении должностных полномочий, искусственно создав кредиторскую задолженность свыше 630 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ведомством возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Фигурантом дела стала директор предприятия. Ее имя в СК не называют, по данным официального сайта предприятия, директором является Марина Сойтонен.

"В настоящее время проводятся обыски, изымается требуемая документация, подтверждающая факты преступной деятельности. Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - отметили в управлении СК.

По версии следствия, директор заключила несколько договоров с организациями, которые не были экономически обоснованы, а администрация района сделки не согласовала. Это, по мнению следователей, привело к тому, что у предприятия образовалась задолженность на сумму свыше 634 млн рублей перед другими компаниями, а на сам водоканал подали иск о банкротстве.

Следственные действия продолжаются. Информацию о том, задержана ли директор предприятия, в ведомстве не уточнили.