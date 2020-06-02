СК проводит проверку по факту гибели жителя Екатеринбурга, сопротивлявшегося задержанию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Свердловской области начали доследственную проверку по факту гибели жителя Екатеринбурга, который оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии при задержании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления во вторник.
По данным следственного управления, в ночь на 1 июня в одной из квартир дома на улице Рассветной в Екатеринбурге сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие при задержании мужчины, незадолго до этого совершившего разбойное нападение в одном из торговых центров. В результате полученных огнестрельных ранений подозреваемый скончался на месте.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Свердловской области незамедлительно была организована доследственная проверка, по итогам которой будет дана объективная правовая оценка ситуации с принятием соответствующего процессуального решения", - говорится в сообщении.
По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, погибший мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, совершил разбойное нападение в магазине обоев, где угрожал ножом персоналу. Прибывшим к нему по месту жительства сотрудникам полиции мужчина оказал сопротивление - выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, нанеся травмы оперативнику. После безрезультатных переговоров с отцом подозреваемого сотрудники Росгвардии вошли в квартиру, где мужчина начал им угрожать предметом, похожим на автоматическое оружие, после чего спецназ принял решение открыть огонь.
После обследования квартиры у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. По факту инцидента в магазине возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").