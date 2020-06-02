СК проводит проверку по факту гибели жителя Екатеринбурга, сопротивлявшегося задержанию

По данным следственного управления, в ночь на 1 июня в одной из квартир дома на улице Рассветной в Екатеринбурге сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие при задержании мужчины, незадолго до этого совершившего разбойное нападение в одном из торговых центров. В результате полученных огнестрельных ранений подозреваемый скончался на месте.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Свердловской области начали доследственную проверку по факту гибели жителя Екатеринбурга, который оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии при задержании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления во вторник.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Свердловской области незамедлительно была организована доследственная проверка, по итогам которой будет дана объективная правовая оценка ситуации с принятием соответствующего процессуального решения", - говорится в сообщении.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, погибший мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, совершил разбойное нападение в магазине обоев, где угрожал ножом персоналу. Прибывшим к нему по месту жительства сотрудникам полиции мужчина оказал сопротивление - выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, нанеся травмы оперативнику. После безрезультатных переговоров с отцом подозреваемого сотрудники Росгвардии вошли в квартиру, где мужчина начал им угрожать предметом, похожим на автоматическое оружие, после чего спецназ принял решение открыть огонь.

После обследования квартиры у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. По факту инцидента в магазине возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").