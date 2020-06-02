Жителя Дагестана осудили на три года колонии за перевод более 300 тыс. рублей члену ИГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Дагестана к трем годам колонии за содействие международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) путем перевода более 300 тыс. рублей ее участнику. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"[Али] Алиомаров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 30 сентября 2016 года по 31 июля 2017-го осужденный, находясь в Москве, а также в селе Большая Задоевка Кизлярского района Дагестана, оказал содействие террористической деятельности путем предоставления денежных средств участнику международной террористической организации.

По данным суда, осужденный перевел порядка 318 тыс. рублей собственных средств. Мужчина полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.