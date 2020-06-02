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В Чувашии обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами

По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело

ТАСС, 2 июня. Следователи возбудили в Чувашии уголовное дело по факту приготовления к теракту после обнаружения тайника с самодельными взрывными устройствами. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ по факту приготовления к совершению террористического акта. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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