В Чувашии обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами

ТАСС, 2 июня. Следователи возбудили в Чувашии уголовное дело по факту приготовления к теракту после обнаружения тайника с самодельными взрывными устройствами. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ по факту приготовления к совершению террористического акта. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.