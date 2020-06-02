Дело организатора разбоя с участием сотрудников ФСБ передали в районный суд Москвы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении одного из предполагаемых организаторов разбойного нападения с участием сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России Константина Жарова выделено в отдельное производство и направлено в столичный суд. Как уточнил ТАСС источник, близкий к следствию, Жаров заключил досудебное соглашение еще на стадии предварительного следствия.

"В связи с тем, что Жаров заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело было выделено в отдельное производство и передано в столичный суд общей юрисдикции для рассмотрения по существу отдельно от остальных фигурантов", - сказал собеседник агентства. Ранее Жаров был осужден по аналогичному обвинению.

В свою очередь в Гагаринском суде Москвы ТАСС подтвердили, что уголовное дело в отношении Жарова поступило в суд, но дата судебного заседания пока не назначена.

Фигуранты дела

Уголовное дело по существу в отношении сотрудников спецслужб Московский гарнизонный военный суд начнет рассматривать не раньше конца июня в связи с тем, что несколько обвиняемых находятся в СИЗО, а их доставка на заседание пока невозможна из-за коронавируса. Вместе с тем в течение этой недели военный суд будет решать вопрос о продлении меры пресечения в отношении каждого обвиняемого.

На скамье подсудимых майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" капитан Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ старший лейтенант Артур Власов и сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин.

Предполагаемый заказчик нападения - бизнесмен Борис Караматов - и еще два фигуранта Николай Стефу и Артур Дзуцев объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. Как полагают в правоохранительных органах, Караматов убедил бизнесмена, на которого впоследствии было совершено нападение, привезти деньги в банк "Металлург", где он арендовал помещение. Как установлено следствием, Караматов присвоил 60 млн рублей из похищенных 136 млн рублей, а остальные деньги остались у правоохранителей и других, гражданских участников нападения: Оболенский получил 4 млн рублей, Карелин - 2 млн рублей, Маргиев - 6,5 млн рублей, а Власов - 19,5 млн рублей.

Караматов также является фигурантом уголовного дела об убийстве основателя торговых сетей "Партия" и "Домино" Александра Минеева, который был застрелен в подмосковном Королеве 22 января 2014 года. По версии следствия, разбойное нападение было совершено группой, состоявшей не менее чем из десяти человек. Окончательное число фигурантов не установлено.

Дело о разбое

В ФСБ России сообщали о задержании совместно с МВД двух военнослужащих органов ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере"). Дело расследовалось военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве.

Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, похитив у него не менее 136 млн рублей. Юмаранов в результате разбойного нападения не пострадал. Гражданский иск потерпевшим заявлен во время следствия и будет рассмотрен в рамках разбирательства в военном суде, который установит все обстоятельства, в том числе кому принадлежат похищенные деньги.

Фигуранты дела почти все полностью или частично признали причастность к инкриминируемому преступлению, активно сотрудничали со следствием и частично погасили ущерб, причиненный потерпевшему.