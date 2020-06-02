СК завершил расследование дела полицейского, устроившего стрельбу в метро Москвы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование дела прапорщика полиции Алексея Смирнова, устроившего стрельбу на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Кочергин.

"Сегодня следователь Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве уведомил бывшего прапорщика полиции Смирнова об окончании следственных действий по его уголовному делу", - сказал он.

По словам Кочергина, в чьем присутствии выполнялись данные процессуальные действия в следственном изоляторе № 4 "Медведь", защита Смирнова ожидает, что в ближайшее время им предоставят возможность ознакомиться со всеми материалами уголовного дела и вещественными доказательствами по нему.

"В очередной раз мной было сделано заявление о необходимости приобщения к материалам уголовного дела заключения специалиста, который говорит о неполноте выводов проведенной психолого-психиатрической экспертизы нашего подзащитного. Как и ранее мы заявляли, дело, уже можно констатировать, велось по принципу обвинительного уклона, без какого-либо реального анализа действия сотрудников УСБ на московском метрополитене, что в конечном итоге привело к неразрешению ряда вопросов, как минимум тех, о которых говорил мой коллега", - заявил в свою очередь другой защитник Смирнова адвокат Александр Самухов. "С момента задержания Смирнова, адвокатами нашей коллегии, принявшими защиту, проделан большой объем работы, в том числе опрошен ряд лиц, которые не были опрошены следствием, в последующем они будут вызваны в суд со стороны защиты", - добавил Самухов.

Еще один адвокат Смирнова Руслан Соловьев отметил, что ряд действий следователя обжалуется в Пресненском районном суде Москвы и в Московском городском суде, и в настоящее время итоговые решения по жалобам защиты не приняты, что в конечном итоге может повлиять на неутверждение обвинительного заключения прокуратурой и дело будет направлено на доследование.

По мнению адвокатов, вопрос окончания следствия хотя и находится в ведении следователя, однако, данное процессуальное решение носит преждевременный характер, поскольку до настоящего времени не проведена очная ставка с основным свидетелем по делу. Кроме того, защита настаивает на приобщении к материалам и последующей правовой оценке рецензии специалиста - психолога.

Суть дела

Вечером 18 сентября 2019 года прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл стрельбу в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей. В результате ЧП полицейский Максим Веялко погиб, его коллега Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Третий сотрудник ОСБ, Тростянский, не пострадал.

Подозреваемого полицейского оперативно задержали. На допросе в СК он заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшим непосредственным руководителям. Смирнову предъявлено обвинение по статьям 317 и 291 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки").