Задержанный в Крыму украинский военный признал, что пересек границу в состоянии опьянения

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Украинский военный, задержанный российскими пограничниками в Крыму, признал, что добровольно перешел границу и находился в состоянии алкогольного опьянения, говорится в видео-материалах, распространенных во вторник пресс-службой погрануправления по региону.

Ранее во вторник центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Крыму задержан военнослужащий Украины Добринский Е. В. 1992 года рождения в состоянии алкогольного опьянения без документов, удостоверяющих личность.

"По дамбе добровольно пришел. Моя была инициатива, находился в состоянии алкогольного опьянения. К сотрудникам пограничной службы не имею никаких претензий", - сообщил военнослужащий.

Он сообщил, что является военнослужащим Вооруженных сил Украины, Добринским Евгением Викторовичем, гражданином Украины, военнослужащий 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады. Находился в трехмесячной командировке на границе с Крымом на охране железнодорожного моста и дамбы.

В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим. Оно направлено на экспертизу.

В отношении Добринского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации"). По этой статье грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.