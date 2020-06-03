Протесты в Вашингтоне. Обстановка вновь накаляется к вечеру

ВАШИНГТОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских, Владислав Павлов/. Протесты в американской столице во вторник проходят в основном мирно, однако с наступлением темноты обстановка у Белого дома вновь начала накаляться. Об этом корреспонденты ТАСС сообщают с места событий.

Протестующие собрались перед площадью Лафайет-сквер. К наступлению комендантского часа - в 19:00 по местному времени - в акции, по оценкам корреспондентов ТАСС, принимали участие несколько тысяч человек. Разогнать нарушителей комендантского часа полицейские не пытались.

Собравшиеся по-прежнему выкрикивали имя умершего после жесткого задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, призывали к отказу от расовых предрассудков и прекращению произвола со стороны полиции. Некоторые принесли с собой мегафоны и выступали перед протестующими с импровизированными речами. С одним из таких ораторов даже был сурдопереводчик.

Многие из протестующих приехали на акцию на велосипедах и электросамокатах и после 19:00 начали постепенно разъезжаться по домам.

После заката

К 21:00 протестующих стало меньше, однако с наступлением темноты часть демонстрантов вновь начала переходить к агрессии - в сторону полицейских были брошены несколько бутылок с водой. Полиция никак не ответила на эти действия. Некоторые протестующие на фоне обострения ситуации стали расходиться. "Пошли, это больше не мирный протест", - сказала своему спутнику одна из девушек, участвовавших в акции.

Минувшей ночью Лафайет-сквер обнесли забором высотой более двух метров. Полиция в настоящий момент находится за ним на расстоянии примерно 20 метров. Протестующие время от времени раскачивают ограждение, пытаясь его опрокинуть.

К Белому дому на велосипедах приехали дополнительные наряды полиции, никаких действий по отношению к протестующим они не предпринимают. В свою очередь демонстранты новых агрессивных действий пока также больше не проявляют.