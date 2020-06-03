В Москве из машины, припаркованной у ТЦ, похитили мобильные телефоны на 2,6 млн рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Неизвестный похитил из машины, припаркованной у торгового центра на западе Москвы, мобильные телефоны почти на 2,6 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, во вторник в службу "02" от менеджера поступило сообщение о краже личного имущества. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный по адресу: Багратионовский проезд, дом 7, из автомобиля Toyota Land Cruiser 200, совершил кражу телефонов сотовой связи организации, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе, добавив, что материальный ущерб составил 2 млн 594 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража" (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

По данным открытых источников, автомобиль был припаркован у торгового центра "Горбушкин двор".