Причиной пожара в жилом доме в Петербурге могло стать неосторожное обращение с огнем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Причиной пожара в квартире жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где погибли четыре человека, могло стать неосторожное обращение с огнем, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

Из материалов уголовного дела следует, что ночью 3 июня после ликвидации пожара в квартире одного из домов, расположенного на Выборгском шоссе, были обнаружены тела хозяина квартиры, а также его знакомых - двух женщин и мужчины.

В ГУ МЧС по городу журналистам рассказали, что сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома №25 по Выборгскому шоссе поступило в 01:15 мск. Площадь пожара составила 18 кв. м