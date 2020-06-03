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Около 150 птиц погибло в нефтяном котловане неизвестного происхождения на севере Сахалина

Власти региона устанавливают виновника инцидента, его обяжут возместить причиненный ущерб, сумма которого еще не определена

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники лесничества Охинского городского округа на севере Сахалина обнаружили на территории муниципалитета котлован с нефтью, ставший причиной гибели около 150 птиц. Источник его появления пока неизвестен, сообщил ТАСС в среду представитель министерства экологии Сахалинской области.

"Определить вид погибших птиц сейчас сложно. Удалось достать из котлована 40 птиц, еще около 100 находятся в нем. Точное происхождение котлована неизвестно", - сказал собеседник агентства.

По информации министерства, нефть могла скопиться в результате естественного выхода. Ведется проверка. Виновника обяжут возместить причиненный ущерб, сумма которого еще подсчитывается. Решается вопрос по ликвидации котлована.

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