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Улицы Астрахани затопило ржавой водой из-за гидравлических испытаний сетей водоснабжения

В "Астраханских тепловых сетях" сообщили, что аварии были запланированы, а их последствия устранят сразу после испытаний

АСТРАХАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Разрывы труб системы водоснабжения Астрахани произошли на четырех улицах города в результате гидравлических испытаний, проводимых коммунальными службами. Как сообщила в среду ТАСС специалист по работе со СМИ и органами власти ООО "Астраханские тепловые сети" Юлия Маркова, локальные аварии были запланированы, а последствия устранят сразу после испытаний.

' Punkt Astrakhan/YouTube'

Три улицы Астрахани затопило ржавой водой, а гостиницу в Кировском районе города заливает бьющий из уличной трубы фонтан.

"Эти аварии только выглядят страшно, на самом деле это все было запланировано. Мы пускаем давление, специально рвем трубы и смотрим. Там, где тонкие места, будем ремонтировать или менять трубы", - рассказала Маркова.

Испытания были запланированы на вторник, уточнила собеседница, но вода в трубах не успела остыть, и работы перенесли на среду. "Вчера кипяток был, поэтому не провели. Сейчас на месте аварий находятся сотрудники компании, которые контролируют ситуацию", - добавила Маркова.

После завершения всех работ последствия аварий будут устранены с помощью спецтехники, добавили в пресс-службе.

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