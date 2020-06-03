Улицы Астрахани затопило ржавой водой из-за гидравлических испытаний сетей водоснабжения

АСТРАХАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Разрывы труб системы водоснабжения Астрахани произошли на четырех улицах города в результате гидравлических испытаний, проводимых коммунальными службами. Как сообщила в среду ТАСС специалист по работе со СМИ и органами власти ООО "Астраханские тепловые сети" Юлия Маркова, локальные аварии были запланированы, а последствия устранят сразу после испытаний.

Три улицы Астрахани затопило ржавой водой, а гостиницу в Кировском районе города заливает бьющий из уличной трубы фонтан.

"Эти аварии только выглядят страшно, на самом деле это все было запланировано. Мы пускаем давление, специально рвем трубы и смотрим. Там, где тонкие места, будем ремонтировать или менять трубы", - рассказала Маркова.

Испытания были запланированы на вторник, уточнила собеседница, но вода в трубах не успела остыть, и работы перенесли на среду. "Вчера кипяток был, поэтому не провели. Сейчас на месте аварий находятся сотрудники компании, которые контролируют ситуацию", - добавила Маркова.

После завершения всех работ последствия аварий будут устранены с помощью спецтехники, добавили в пресс-службе.