Суд вынес приговор полицейским, заставившим жителя Магадана подбросить наркотики знакомым

ТАСС, 3 июня. Суд в Магадане приговорил двух полицейских, незаконно проникнувших в жилище, нашедших там наркотики и затем заставивших владельцев дома подкинуть их другим людям, к срокам до шести лет. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона, распространенном в среду.

Суд приговорил одного из полицейских к 6 годам, второго - к 5,5 годам в колонии строгого режима. Оба лишены званий лейтенанта полиции и права на 6 лет занимать на государственной службе должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

"Прокуратура города Магадана поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух сотрудников полиции, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 139 ("Незаконное проникновение в жилище, совершенное с использованием служебного положения"), ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"), ч. 4 ст. 228.1 ("Незаконный сбыт наркотических средств с использованием служебного положения"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Установлено, что двое полицейских незаконно проникли в жилье двух братьев, обыскали дом и его жильцов. Когда они обнаружили наркотики, то доставили мужчин в отделение, где угрозами заставили согласиться подкинуть наркотик знакомым. Таким образом полицейские хотели улучшить показатели своей работы.

"Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, А. незаметно подложил гражданину М. наркотическое средство, то есть осуществил его сбыт, после чего сообщил сотрудникам полиции о выполнении их указаний. Злоумышленники произвели незаконное задержание М., в ходе личного досмотра изъяли у него подложенное наркотическое средство", - уточняется в сообщении.