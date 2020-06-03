Полицейские изъяли более 1,5 тыс. патронов у жителя Люберец

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска Подмосковья обнаружили и изъяли у жителя подмосковных Люберец свыше 1500 патронов к нарезному оружию, которые тот хранил незаконно. Об этом ТАСС сообщила глава ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Оперуполномоченными уголовного розыска во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области в одном из домов по ул. Урицкого в Люберцах установлен 49-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов. При обыске в квартире злоумышленника полицейскими обнаружено и изъято более 1500 патронов калибра 7,62", - сказала она.

По результатам экспертизы 20 патронов были признаны пригодными для стрельбы. Остальное изъятое будет исследовано позднее. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.