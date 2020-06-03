Начальник отдела полиции в Ивановской области подозревается в превышении полномочий

ТАСС, 3 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника межмуниципального отдела полиции "Шуйский" в Ивановской области, который, по версии следствия, пытался скрыть от руководства информацию о том, что один из граждан покинул место отбывания административного ареста. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника МО МВД России "Шуйский" о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Ивановской области. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

По данным следствия, в августе 2017 года подозреваемый отдал подчиненному устный приказ о внесении в официальные документы спецприемника заведомо ложных сведений о выявлении заболевания у гражданина, самовольно покинувшего место отбывания административного ареста. Поступок был связан с желанием скрыть от вышестоящего руководства факт отсутствия арестованного гражданина.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.