В Москве задержали мужчин, похитивших у пенсионерки более 1,2 млн рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Около $15 тыс. похитили у пенсионерки в подъезде дома в Москве. Злоумышленники задержаны, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пенсионерка сообщила в полицию о том, что получив в банке около $15 тыс. наличными, отправилась домой. Кроме снятой валюты, при ней также была крупная сумма в рублях. "В подъезде на нее напал неизвестный мужчина, вооруженный ножом. Он выхватил сумку, в которой находилось свыше 1,2 млн рублей (общая сумма в рублевом эквиваленте - прим. ТАСС), банковские карты, документы и личные вещи. Полицейские установили, что к нападению может быть причастен работник кредитной организации", - сказала Волк.

Следствие считает, что злоумышленники действовали по его наводке. Один из них проследил за женщиной, отобрал у нее деньги и вместе с сообщником скрылся на такси.

Злоумышленников задержали на Первой Бородинской улице в Москве и нашли при них похищенное. Деньги возвращены женщине. Работник банка также задержан. Все трое заключены под стражу.