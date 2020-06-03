Против начальника отдела уголовного розыска МВД в городе Шахты возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Шахты, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"По версии следствия, в конце мая 2020 года сотрудник полиции мошенническим путем получил от мужчины, находящегося в федеральном розыске, 80 тысяч рублей за решение вопроса об избрании в отношении последнего меры пресечения, не связанной с заключением под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что принятие решение об избрании меры пресечения не входило в должностные обязанности начальника отдела уголовного розыска. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Следствием решается вопрос об избрании сотруднику полиции меры пресечения, а также предпринимаются меры для установления всех обстоятельств совершенного преступления.