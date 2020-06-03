СМИ: в Индии при взрыве на химзаводе пострадали минимум 35 человек

ТАСС, 3 июня. Не менее 35 рабочих получили ранения в результате взрыва бойлера на химическом заводе в среду в западном штате Гуджарат в Индии. Об этом со ссылкой на представителя местной администрации сообщила газета The Times of India.

"Около 35-40 рабочих получили ожоги вследствие взрыва бойлера [на заводе] агрохимической компании. Все пострадавшие госпитализированы", - приводит газета слова чиновника.

Как указывают источники газеты, часть завода по-прежнему охвачена огнем, на месте происшествия работают пожарные службы. Из-за ядовитого дыма от пожара эвакуированы жители некоторых окрестных деревень.