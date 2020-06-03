Трехмесячный ребенок умер от истощения во Владимирской области

ТАСС, 3 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти в больнице трехмесячного ребенка с признаками кишечной инфекции и истощения. Мать подозревается в причинении смерти по неосторожности, так как она неправильно кормила ребенка, сообщили в среду в следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Александровского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 мая 2020 года в реанимационное отделение Александровской районной больницы был доставлен трехмесячный ребенок с признаками кишечной инфекции и истощения. С 7 мая в ОДКБ новорожденному оказывалась квалифицированная помощь, но наступившие необратимые последствия 13 мая привели к смерти малыша. Эксперты подтвердили, что такие последствия возникли на фоне тяжелой реакции организма на белково-энергетическую недостаточность, вызванную неправильным кормлением ребенка, потерей веса. Как отмечается, за неделю малыш потерял один килограмм веса.

Как уточнили в управлении, в первые два месяца жизни за ребенком наблюдал врач-педиатр в одном из населенных пунктов региона. В конце марта 2020 года семья переехала в город Карабаново, где женщина не встала на учет в детскую поликлинику, ребенок остался без врачебного наблюдения. Когда стало ухудшаться состояние его здоровья после неправильного кормления, женщина не сразу обратилась за медицинской помощью.

Кроме того, уточняется, что старший двухлетний сын женщины по заявлению матери с 2018 года находится под опекой государства и воспитывается в детском учреждении. Прокуратура Владимирской области также начала проверку по факту смерти новорожденного.