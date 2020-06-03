В Орловской области возбудили дело против отца, заставлявшего пятерых детей бить мать

ТАСС, 3 июня. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Троснянского района Орловской области, который систематически избивал своих пятерых детей и заставлял их бить мать. Об этом в среду сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Юлия Дорофеева.

"Следственными органами СК России по Орловской области по материалам СМИ и прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Троснянского района Орловской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ч. 3 ст. 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления")", - сказала она.

По предварительным данным, мужчина на протяжении длительного времени применял в отношении членов семьи психическое и физическое насилие. Заставлял детей избивать свою мать, уточнила Дорофеева.

В прокуратуре Орловской области подчеркнули, что дети изъяты из семьи, решается вопрос о лишении матери и отца родительских прав.