В Северной Осетии сильный ветер сорвал крыши домов

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июня. /ТАСС/. Сильный ветер сорвал крыши с частных домов в Северной Осетии, а ливнем подтопило улицы, что спровоцировало заторы транспорта, передает корреспондет ТАСС.

По данным ГУ МЧС по Северной Осетии, в городе Беслан сорвало крышу частного дома, была эвакуирована семья из шести человек, никто не пострадал.

Крыши сорвало и во Владикавказе, на улице Калинина крыша упала на электропровода, а на Кирова кровлю снесло на проезжую часть. В некоторых многоэтажных домах также выбило стекла.

В настоящее время ливень прекратился, но значительные подтопления на дорогах остаются, так как ливневки не справляются с пропуском большого объема воды.