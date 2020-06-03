{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии сильный ветер сорвал крыши домов

Ливень подтопил улицы

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июня. /ТАСС/. Сильный ветер сорвал крыши с частных домов в Северной Осетии, а ливнем подтопило улицы, что спровоцировало заторы транспорта, передает корреспондет ТАСС.

По данным ГУ МЧС по Северной Осетии, в городе Беслан сорвало крышу частного дома, была эвакуирована семья из шести человек, никто не пострадал.

Крыши сорвало и во Владикавказе, на улице Калинина крыша упала на электропровода, а на Кирова кровлю снесло на проезжую часть. В некоторых многоэтажных домах также выбило стекла.

В настоящее время ливень прекратился, но значительные подтопления на дорогах остаются, так как ливневки не справляются с пропуском большого объема воды.

Теги
РоссияСеверная Осетия
Дело о халатности органов опеки возбудили после изъятия детей из оренбургской семьи
Следователи проверяют факт возможного превышения должностных полномочий со стороны сотрудников полиции и представителей органов опеки
Читать полностью