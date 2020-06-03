Три человека погибли при проведении работ в канализации в пансионате под Самарой

САМАРА, 3 июня. /ТАСС/. Три человека погибли во время проведения работ в канализационном коллекторе в психоневрологическом пансионате в поселке Высокое Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном МЧС.

"При проведении работ в канализационном коллекторе погибли три человека", - сказал собеседник агентства.

Все трое погибших - сотрудники пансионата. Еще один человек пострадал, он доставлен в больницу.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ, по факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.