Энергоснабжение в четырех регионах Северного Кавказа нарушено из-за непогоды

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. Резкое ухудшение погодных условий стало причиной массовых отключений электроэнергии в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Резкое ухудшение погодных условий в регионах СКФО стало причиной массовых отключений на энергообъектах. Дежурные бригады компании "Россети Северный Кавказ" в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии оперативно устраняют последствия технологических сбоев на питающих центрах, которые спровоцированы ливнем, градом и шквалистым ветром до 25-30 м/с", - сообщили в пресс-службе.

В Чечне решением штаба АО "Чеченэнерго" объявлен режим повышенной готовности. В настоящее время без энергоснабжения из-за непогоды остается часть жителей Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и Грозненского районов республики.

"Дежурные бригады энергетиков находятся на объектах и проводят необходимые восстановительные мероприятия, задействована спецтехника. Работы не прекратятся до полного возобновления режима энергоснабжения всех потребителей. К 19:53 мск энергетики вернули свет большей части ранее отключенных потребителей в Чечне (порядка 98 тыс. человек)", - уточнили в компании.

Аналогичные восстановительные мероприятия проводятся специалистами энергокомпании в Ингушетии - в городе Магас и в Назрановском районе, в Северной Осетии - во Владикавказе, Ардонском и Моздокском районах. В Нальчике бригады филиала "Каббалкэнерго" помогают устранять локальные отключения в некоторых микрорайонах столицы Кабардино-Балкарии. В указанных трех регионах отключения не носят массовый характер.

"В регионах с неблагоприятными погодными условиями ведется круглосуточное дежурство оперативных служб, мониторинг метеоусловий, усилен контроль над работой электросетевого оборудования, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи. Специалисты обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты", - отметили в "Россети Северный Кавказ".