Энергетики восстановили электроснабжение в Чечне и Дагестане

ГРОЗНЫЙ, 3 июня. /ТАСС/. Энергетики Северного Кавказа полностью восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение в Чеченской республике и Дагестане, сообщается в Telegram-канале компании "Россети-Северный Кавказ".

"Полностью восстановлено энергоснабжение жителей Чечни и Дагестана, оставшихся ранее из-за непогоды без света <...>. Специалисты продолжают контролировать ситуацию на энергообъектах в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Резкое ухудшение погоды привело к массовым отключениям электроэнергии в нескольких регионах Северного Кавказа. В Чечне, где без света остались жители Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и Грозненского районов, решением АО "Чеченэнерго" был объявлен режим повышенной готовности.