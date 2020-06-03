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В двух районах Северной Осетии ввели режим ЧС из-за сильного ливня с ветром

В некоторых населенных пунктах нарушено газо- и электроснабжение

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июня. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Ардонском и Правобережном районах Северной Осетии из-за ливня с ветром, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"В связи с прошедшим комплексом неблагоприятных погодных явлений в Ардонском районе Северной Осетии с 22:00 мск 3 июня 2020 года введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В ряде населенных пунктов района нарушено газо- и электроснабжение. Повреждены кровли частных домов.

Режим ЧС также введен в Правобережном районе Северной Осетии. В районном центре городе Беслане дерево упало на крышу частного дома, прибывшие пожарные эвакуировали шесть человек, в том числе трех детей. Пострадавших нет. В городе также повреждены кровли трех школ, детского сада, РОВД, медицинского центра.

Также подтоплены десять частных домовладений в селении Фарн Правобережного района.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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