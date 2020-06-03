В Ингушетии из-за непогоды пострадали соцучреждения и жилые дома

МАГАС, 3 июня. /ТАСС/. Социальные объекты и жилые дома пострадали в Ингушетии в результате непогоды, в районах республики оборваны линии электропередачи, повреждены рекламные щиты и деревья, жители остаются без электричества и водоснабжения.
"Шквалистый ветер и сильный дождь привели к сбою систем жизнеобеспечения, почти вся республика осталась без света и воды, с домов сорваны крыши, деревья повалены ветром. Сейчас ответственные службы ведут активную работу по ликвидации последствий непогоды. По данным регионального МЧС, дожди продлятся до завтра", - написал в своем аккаунте в Instagram глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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Дорогие жители Ингушетии! ⠀ ⠀ Шквалистый ветер и сильный дождь привели к сбою систем жизнеобеспечения, многие жители республики остались без света и воды. С домов сорваны крыши, деревья повалены ветром. Сейчас ответственные службы ведут активную работу по ликвидации последствий непогоды. По данным регионального МЧС дожди продлятся до завтра. ⠀ ⠀ Призываю население республики быть осторожным, соблюдать меры безопасности! ⠀ ⠀ #непогода #Ингушетия #ри #06регион #ингуш
Как сообщает пресс-служба Назрановского района, в сельских поселениях повалены деревья, заборы, у многих дома повреждена кровля, подтоплены здания и территории, оборваны линии электропередачи. По сообщениям пресс-служб муниципальных образований региона, аналогичная ситуация в сельских поселениях Сунженского районах, городах Сунжа, Карабулак, Магас.
В самом крупном городе региона Назрани также пострадали здания соцобъектов, в том числе больницы, школы, дом культуры Назрани. "Ущерб будем оценивать уже позже, сейчас мы оперативно оказываем помощь тем, кто пострадал, обрабатываем поступающие обращения", - написал в своем аккаунте в Instagram мэр Назрани Урусхан Евлоев.
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На кадрах ситуация в ЦАО. Как мы видим, город, конечно, пострадал, но это все мы Дал аьндале восстановим. По Нкао ситуация стабильная, в некоторых частных домах (наиболее ветхих) снесло части крыш, туда выехали наши сотрудники. Значительно пострадал Гамурзиевский округ, где пострадало множество частных домов и, вместе с тем, от сильного града и ветра повалились деревья, сейчас мне доложили, что уже работают бригады и расчищают территорию. В Альтиево также повалены деревья и оборваны провода, снесло части крыши у некоторых домов. Сейчас представители ответственных служб выехали и работают на местах. Бригады рассредоточены, но Дал аьндале успеют охватить все территории постепенно. @kalimatov_mm @mikail_ilezov @admin_glavy #Ингушетия #Назрань #МэрЕвлоев
Сотрудники ГУ "Ингушавтодор" проводят работы по расчистке дорог, движение по которым затруднено из-за деревьев, поваленных в результате урагана и сильного ветра. "Упавшие под напором ветра деревья оборвали провода, перекрыли проезды, создали на дорогах аварийную ситуацию. В первоочередном порядке работы проводятся на подъездах к учреждениям здравоохранения", - передает пресс-служба учреждения слова руководителя Батыра Хаматханова.