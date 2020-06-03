В Ингушетии из-за непогоды пострадали соцучреждения и жилые дома

МАГАС, 3 июня. /ТАСС/. Социальные объекты и жилые дома пострадали в Ингушетии в результате непогоды, в районах республики оборваны линии электропередачи, повреждены рекламные щиты и деревья, жители остаются без электричества и водоснабжения.

"Шквалистый ветер и сильный дождь привели к сбою систем жизнеобеспечения, почти вся республика осталась без света и воды, с домов сорваны крыши, деревья повалены ветром. Сейчас ответственные службы ведут активную работу по ликвидации последствий непогоды. По данным регионального МЧС, дожди продлятся до завтра", - написал в своем аккаунте в Instagram глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.