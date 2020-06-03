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В пострадавших от непогоды районах Северной Осетии будут всю ночь устранять последствия

Руководство республики взяло ситуацию на личный контроль

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июня. /ТАСС/. Работы по устранению последствий непогоды в пострадавших районах Северной Осетии продлятся всю ночь. Об этом сообщили с пресс-службе главы и правительства республики по итогам экстренного совещания под председательством премьера Таймураза Тускаева.

Во всех районах республики всю ночь будут работать службы по устранению последствий. Ситуация находится на личном контроле руководства республики", - говорится в сообщении.

Значительные повреждения регистрируются в Правобережном и Ардонском районах, там были введены режимы ЧС.

По словам главы Правобережного района Сослана Фраева, город Беслан был обесточен, ряд населенных пунктов остался без воды. Повреждены крыши домов и социальных учреждений, повалены деревья и сорваны рекламные щиты. Кроме того, в селении Фарн были подтоплены домовладения.

Тускаев поручил в ближайшее время устранить последствия и оценить нанесенный стихией ущерб. Принято решение о создании специальной комиссии.

Теги
РоссияСеверная Осетия
В Ингушетии из-за непогоды пострадали соцучреждения и жилые дома
В населенных пунктах повалены деревья и заборы, подтоплены здания и территории, оборваны линии электропередачи
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