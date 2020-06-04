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Под Астраханью водитель автомобиля въехал в бетонный столб

Шесть человек пострадали

АСТРАХАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Шесть человек госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия в Черноярском районе Астраханской области, где водитель не справился с управлением и врезался в бетонную опору линии электропередачи, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области в четверг.

"Сегодня утром водитель ВАЗ-2107 совершил наезд на бетонную опору линии электропередачи. В результате ДТП пострадали шесть человек, находившиеся в салоне, в том числе 17-летний пассажир", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, пассажиры и водитель доставлены в больницу с различными травмами.

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