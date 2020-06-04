У жительницы Петербурга украли более 20 орденов и медалей времен войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Более 20 медалей, пять орденов времен Великой Отечественной войны, а также коллекцию монет украли из квартиры жительницы Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Неизвестный преступник неустановленным способом проник в квартиру в доме на улице Передовиков, расположенную на втором этаже 12-этажного дома, откуда совершил кражу денежных средств в сумме 100 тыс. рублей, нумизматического альбома с монетами различных стран с 1960 по 2000 год [выпуска], исторических монет разных стран с 1800 по 1945 год [выпуска], пяти орденов и 21 медали времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. В полицию Красногвардейского района обратилась женщина, которая сообщила о пропаже. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.