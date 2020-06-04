Из-за непогоды в Чечне пострадали три человека

ГРОЗНЫЙ, 4 июня. /ТАСС/. Три человека, в том числе один ребенок госпитализированы с травмами в результате непогоды в Чечне, повреждены кровли 17 зданий, в том числе 12 жилых домов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Получили травмы и ушибы 11 человек, из них три человека, в том числе ребенок 2012 года рождения, госпитализированы в лечебные учреждения в состоянии средней тяжести. Частично повреждены кровли 17 объектов, из них восемь частных домов, четыре многоквартирных дома, две школы, одно здание сельской администрации", - сообщил представитель ведомства.

По данным ГУ МЧС, ветер оборвал линии электропередачи в Грозном и Аргуне, а также в Курчалоевском, Гудермесском, Грозненском муниципальных районах. В пресс-службе уточнили, что специалистам удалось все починить.

В среду в Чечне ураганный ветер с дождем повалил деревья, рекламные щиты, а также сорвал кровли жилых домов, административных зданий и школ, повреждены линии электропередачи и газопроводы. Глава Чечни Рамзан Кадыров создал оперативный штаб и поручил в течение одного дня завершить все восстановительные работы.