В Подмосковье подтопленными остаются 479 приусадебных участков

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Количество приусадебных участков, подтопленных в результате обильных дождей в Подмосковье, сократилось до 479, за утро четверга произошло только одно подтопление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Накануне сообщалось, что в среду новых подтоплений не произошло. В восьми муниципальных образованиях оставались подтопленными 481 приусадебный участок, один мост, размыт один участок дороги, подтопленных участков дороги нет.

"По состоянию на 09:00 мск 4 июня в девяти муниципальных образованиях (24 СНТ и один населенный пункт) остаются подтопленными 479 приусадебных участков, один мост, размыты два участка дороги. За 4 июня произошло одно подтопление в городском округе Красногорск, в микрорайоне Опалиха участка дороги у платформы "Опалиха", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что за 3 июня от воды освобождены 98 приусадебных участков и 12 дачных домов. Всего откачено 15 027 куб. м воды. В настоящее время к ликвидации подтопления привлекается 54 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС 27 человек и девять единиц техники. "Населению оказывается адресная помощь, при необходимости проводится эвакуация. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, ситуация под контролем", - подчеркнули в ГУ МЧС.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые продолжались 30 и 31 мая. Так, в субботу из-за сильного дождя в Подмосковье были подтоплены 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. 1 июня СК начал проверку по факту подтоплений в Красногорске из-за отсутствия ливневых стоков.

Во вторник ГУ МЧС России распространило предупреждение об угрозе быстрых паводков в Подмосковье до 5 июня.