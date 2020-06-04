В Калмыкии шквалистый ветер повредил крыши нескольких зданий

ЭЛИСТА, 4 июня. /ТАСС/. Шквалистый ветер, обрушившийся на Черноземельский район Калмыкии, повредил кровли домов, школ и больницы. Пострадавших нет, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений, в частности шквалистого ветра, в поселке Артезиан Черноземельского района в ночь на четверг частично повреждены кровли жилых домов, кровли школ и участковой больницы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Порывами ветра, достигавшими 20-25 м/с, повалены деревья по четырем адресам, из-за чего произошла авария на линиях газоснабжения. Во избежание утечки газа бригадой "Газпрома" от газоснабжения отключены поселок Артезиан и поселок-ферма Буровой, уточнили в пресс-службе.

Население в двух пострадавших от стихии населенных пунктах отключено также от электроэнергии, энергетики устраняют аварии линий электропередачи. В общей сложности в поселках проживает прядка 3,6 тыс. человек, сообщили ТАСС в администрации Черноземельского района.

К месту происшествия по поручению главы республики Бату Хасикова выехали специалисты Черноземельского пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа Главного управления МЧС по республике. Сотрудники совершили обход пострадавшей территории, произвели предварительную оценку повреждений. Спасатели помогут населению в уборке мусора, произведут разбор поврежденных кровель. В первую очередь помощь будет оказана пожилым людям, добавили в пресс-службе ведомства.