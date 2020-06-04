В Москве полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт 1 кг героина

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мужчина в Москве задержан по подозрению в покушении на сбыт более 1 кг героина, сообщил ТАСС в четверг начальник пресс-службе столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на Братиславской улице задержали жителя столицы, у которого при личном досмотре обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом неизвестного происхождения общей массой 12 граммов", - сказал он.

По словам Васенина, при досмотре салона автомобиля мужчины были обнаружены и изъяты еще 45 полимерных свертков с аналогичным веществом. Общая масса изъятого составила около 50 граммов. Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятое является героином.

"Также в ходе обыска по месту жительства мужчины на Совхозной улице было обнаружено и изъято еще более 150 свертков с порошкообразным веществом, которое после проведенного исследования также оказалось героином, общей массой более 1 кг", - добавил он, подчеркнув, что наркотики злоумышленник незаконно хранил с целью дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств. Подозреваемый арестован.