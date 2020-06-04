Директора Липецкого дорожного агентства задержали по подозрению во взятке

ТАСС, 4 июня. Силовики задержали директора казенного учреждения "Дорожное агентство Липецкой области" по подозрению в получении взятки. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

В среду задержали заместителя директора дорожного агентства области, который подозревается в получении взятки в сумме 2,6 млн рублей. По версии следствия, он получил деньги за содействие предпринимателю в получении и заключении госконтрактов.

"В ходе расследования уголовного дела в отношении должностного лица областного казенного учреждения "Дорожное агентство Липецкой области" по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") появились основания для возбуждения уголовного дела в отношении директора ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области", подозреваемого в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, 26 мая замдиректора агентства передал 200 тыс. рублей взятки от предпринимателя за то, что ему помогут в заключении госконтрактов.

"Директор областного учреждения написал явку с повинной. В отношении его заместителя возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере")", - отмечается в сообщении следственного управления.