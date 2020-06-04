Жительница Петербурга получила условный срок за отправку сожителя к террористам в Сирию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил к шести годам лишения свободы условно женщину, которая оказала помощь мужчине в переезде в Сирию и вступлению в ряды запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"[Таслиме] Колейниковой назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с ограничением свободы в один год и испытательным сроком в два года", - говорится в сообщении.

Как было установлено на суде, сожитель осужденной ранее захотел уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации. Однако он не знал языков и не имел на это денег. Помощь ему решила оказать Колейникова, которая купила билеты до Стамбула для себя и сожителя, а затем несколько месяцев жила с ним в Турции, ведя переговоры с участниками террористической группировки, чтобы они организовали незаконный выезд мужчины из Турции в Сирию.

В итоге мужчине удалось попасть в Сирию, он принимал участие в военных действиях на стороне террористов против правительственных сил страны.

Как отметили в пресс-службе, смягчающим обстоятельством в деле явилось то, что осужденная оказывала следователям содействие и помогла установить других соучастников преступления.