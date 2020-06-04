Суд продлил арест обоим фигурантам дела "Сети" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге удовлетворил ходатайство прокурора и продлил на три месяца арест фигурантов дела террористической организации "Сеть" промышленного альпиниста Юлия Бояршинова и программиста Виктора Филинкова в рамках судебного следствия, передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство [прокурора] удовлетворить. Меру пресечения продлить до 11 сентября включительно", - сказал судья Роман Муранов.

Защита подсудимых выступала против удовлетворения ходатайства о продлении меры пресечения на три месяца, ссылаясь в том числе на то, что судебное следствие по делу близится к завершению, фактически все доказательства исследованы, свидетели и сами фигуранты допрошены.

Адвокат Филинкова Виталий Черкасов настаивал на смягчении меры пресечения, ссылаясь на то, что его подзащитный, находясь на свободе, не сможет скрыться за пределами РФ, в частности из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Кроме того, у Филинкова нет документов. Защита Бояршинова просила суд избрать для него меру пресечения в виде запрета определенных действий, ссылаясь на положительную характеристику и отсутствие судимостей ранее. Срок ареста у Бояршинова и Филинкова истекал 11 июня.

На судебном заседании в четверг Бояршинов заявил, что поддерживает данные на стадии следствия признательные показания, рассказал, что в террористическую организацию "Сеть" вступил в 2016 году. По его словам, участники группы обсуждали политические вопросы и темы изменения власти, проводили мероприятия по самообороне. Бояршинов подчеркнул, что о том, что организация является террористической, он узнал только на стадии следствия. В ней он принимал участие в силу интереса к темам обороны и оружия.

Виктор Филинков ранее заявлял, что давал признательные показания следствию под давлением, свою вину сейчас он не признает. Адвокаты Филинкова и Бояршинова, а также объединенная пресс-служба судов Петербурга организовали онлайн-трансляцию заседания. Слушатели в здания судов города не допускаются. Таким образом, дело "Сети", выездное рассмотрение по которому судьи Второго Западного окружного военного суда из Москвы возобновили 25 мая в Петербурге, проходит без слушателей.

О деле "Сети"

Оба фигуранта из Петербурга обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе на сроки от шести до 18 лет были осуждены семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" включили в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и получил 3,5 года колонии общего режима.