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Мощный оползень в Норвегии унес в море восемь домов

Никто не пострадал

ХЕЛЬСИНКИ, 4 июня. /ТАСС/. Мощный оползень, произошедший в среду в коммуне Алта северной губернии Финнмарк в Норвегии, унес в море восемь домов. Об этом сообщило в четверг издание The local.

Как уточняет норвежская телекомпания NRK, происшествие случилось во второй половине дня среды в местечке Крокнес на берегу моря. Ширина оползня составила 650 метров.

Всего оползень унес в море восемь домов расположенной там деревни и собаку, которую впоследствии удалось спасти. По последней информации, пострадавших нет. Один человек был эвакуирован из находящегося там же дома, который оползень не затронул. В основном в деревне расположены дачные дома, куда жильцы приезжают только в отпуск или на выходные.

Власти Алта после случившегося создали кризисный штаб. Полиция наложила запрет на передвижение по местным автодорогам до 15:00 четверга (16:00 мск). Точная причина оползня пока остается неизвестной. Однако ранее в этом регионе неоднократно фиксировались подобные явления, в последний раз - год назад.

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