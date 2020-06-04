Мощный оползень в Норвегии унес в море восемь домов

ХЕЛЬСИНКИ, 4 июня. /ТАСС/. Мощный оползень, произошедший в среду в коммуне Алта северной губернии Финнмарк в Норвегии, унес в море восемь домов. Об этом сообщило в четверг издание The local.

Как уточняет норвежская телекомпания NRK, происшествие случилось во второй половине дня среды в местечке Крокнес на берегу моря. Ширина оползня составила 650 метров.