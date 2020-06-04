Полицейские, подозреваемые в пытках в Саратове, останутся под домашним арестом до августа

САРАТОВ, 4 июня. /ТАСС/. Суд оставил под домашним арестом троих полицейских, которые подозреваются в пытках над задержанным в Саратове, до 6 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьского районного суда города.

В октябре 2019 года правоохранители задержали троих полицейских, которые подозреваются в избиении и пытках над мужчиной. По версии следствия, трое сотрудников в течение двух дней избивали мужчину 1987 года рождения, "причинив потерпевшему ожоги нагревающимся металлическим прибором", по данным СМИ, - утюгом. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. Всем троим фигурантам суд тогда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в марте их отправили под домашний арест.

"Суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста всем троим до 6 августа", - сказала собеседница агентства.

Ранее в ГУ МВД области сообщали, если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.