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Полицейские, подозреваемые в пытках в Саратове, останутся под домашним арестом до августа

По версии следствия, полицейские в течение двух дней избивали задержанного мужчину 1987 года рождения. По данным СМИ, его также пытали раскаленным утюгом

САРАТОВ, 4 июня. /ТАСС/. Суд оставил под домашним арестом троих полицейских, которые подозреваются в пытках над задержанным в Саратове, до 6 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьского районного суда города.

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В октябре 2019 года правоохранители задержали троих полицейских, которые подозреваются в избиении и пытках над мужчиной. По версии следствия, трое сотрудников в течение двух дней избивали мужчину 1987 года рождения, "причинив потерпевшему ожоги нагревающимся металлическим прибором", по данным СМИ, - утюгом. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. Всем троим фигурантам суд тогда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в марте их отправили под домашний арест.

"Суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста всем троим до 6 августа", - сказала собеседница агентства.

Ранее в ГУ МВД области сообщали, если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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