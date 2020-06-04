В Ленобласти уничтожили памятники археологии при строительных работах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело об уничтожении объектов культурного наследия после того, как в Приозерском районе Ленинградской области при строительных работах уничтожили археологические объекты - культовые камни. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, дело передано для расследования из полиции в ведомство.

"По инициативе следственного органа изъято находящееся в производстве органов полиции уголовное дело по факту уничтожения и повреждения объектов культурного наследия, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение и повреждение выявленных объектов культурного наследия")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в деревне Ольховка в Приозерском районе с 2018 года шли земляные и строительные работы. "В период с 2018 года по май 2020 года в ходе производства земляных и строительных работ был уничтожен объект культурного наследия "Культовый камень Ольховка - 24", а также повреждена каменная куча на объекте культурного наследия "Каменные кучи Ольховка - 15", - отметили в ведомстве.

Камни находились в списке выявленных объектов культурного наследия. Они относятся к периоду железного века и эпохе Средневековья и имеют отношение к древним поселенцам этих территорий. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также лиц, кто имеет непосредственное отношение к уничтожению археологического объекта.