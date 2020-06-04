В Уфе в отношении гражданина Китая возбудили дело за взятку 2 млн рублей сотруднику ФСБ

УФА, 4 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении гражданина Китая, который дал взятку в размере 2 млн рублей сотруднику ФСБ в обмен на прекращение проверки в отношении его фирмы. Он признал свою вину, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"По материалам управления ФСБ России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего гражданина Китайской народной республики, временно проживающего в Уфе, по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, гражданин Китая, являющийся генеральным директором коммерческой фирмы, предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 2 млн рублей. Взамен он просил прекратить проверку его коммерческой деятельности, а также вернуть ранее изъятые мобильный телефон и электронные носители.

"С целью сокрытия незаконного возврата, подозреваемый специально приобрел мобильный телефон аналогичной модели, на который планировал заменить изъятый. Сотрудник ФСБ доложил руководству о незаконном предложении. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий при передаче денежных средств сотруднику ФСБ подозреваемый был задержан с поличным", - добавили в СК.

Гражданину Китая предъявлено обвинение, он признал вину в совершенном преступлении.