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В Петербурге возбудили дело в связи с обрушением балконов в центре города

Госжилинспекция города выдала компании "Жилкомсервис №1 Центрального района" предписание устранить нарушения до 15 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении компании "Жилкомсервис №1 Центрального района", отвечающей за управление многоквартирным домом на улице Кирочной в центре города, где 26 мая обрушились четыре балкона. Об этом сообщила в четверг пресс-служба инспекции.

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"После обрушения четырех балконов на ул. Кирочной, 20 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга провела проверку. По результатам проверки в отношении ООО "Жилкомсервис №1 Центрального района" возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.1.3 ч. 2 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) и выдано предписание со сроком исполнения до 15 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Для предотвращения угрозы обрушения элементов фасада и безопасного прохода граждан управляющей компании предписано вести постоянный контроль за техническим состоянием здания, в особенности его выступающих конструкций.

Обрушение четырех балконов в шестиэтажном жилом доме №20 на Кирочной улице произошло днем 26 мая. Первым рухнул балкон на шестом этаже, который упал на нижние и обрушил их. Обломки рухнули на улицу, у дома в этот момент никого не было, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. По данным районной администрации, остатки рухнувших балконов демонтированы.

Наиболее вероятной причиной инцидента в районной администрации считают коррозию конструкций на балконе на шестом этаже. Коррозия появилась из-за нарушения гидроизоляции в здании. После обследования специалисты решили демонтировать оставшиеся балконы с дома.

За прошедшую неделю специалисты Государственной жилищной инспекции осмотрели более 2 тыс. балконов, преимущественно в историческом центре.

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