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В Башкирии полиция начала проверку из-за видео с жестоким обращением с собакой

На записи видно, как мужчина грубо тащит животное за поводок, при этом морда собаки в крови

УФА, 4 июня. /ТАСС/. МВД Башкирии начало проверку из-за жестокого обращения с собакой в Стерлитамаке, видеозапись инцидента выложена в сеть. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Сообщение зарегистрировано в Управлении МВД России по городу Стерлитамаку. В настоящее время проводится проверка", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

На видеозаписи мужчина за поводок грубо тащит собаку, которая пытается укусить свой хвост, при этом морда животного в крови. Автор видео просит мужчину отдать ей собаку для оказания помощи, с условием возврата. Владелец собаки проигнорировал просьбы.

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