Сухогруз сел на мель в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Сухогруз "Сенатор" (порт приписки - Астрахань), следовавший из морского порта Оля (Астраханская область) в порт Туркменбаши (Туркменистан), сел на мель в Волго-Каспийском канале Астраханской области, сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону в четверг.

"4 июня в 16:35 (15:35 мск) в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что на 126-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз "Сенатор", следовавший по маршруту: морской порт Оля - порт Туркменбаши (республика Туркменистан)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, судно перевозит автозапчасти и комплектующие, на борту экипаж из 14 человек.

"Запас провизии - 14 суток. Судовой ход не нарушен, к месту происшествия следует буксир "Агат", - добавили в пресс-службе.