В Великом Новгороде задержали криминального авторитета

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Оперативники задержали в Великом Новгороде криминального авторитета, оказывавшего влияние на несколько преступных групп в Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской и Новгородской областях.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в частном доме в Великом Новгороде задержан так называемый вор в законе. Этот ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина занимает высшее положение в преступной иерархии. Согласно существующим негласным нормам и правилам криминального мира, лица, придерживающиеся преступной идеологии и имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. При этом сфера его влияния распространялась на Санкт-Петербург, Новгородскую и Ленинградскую области", - отмечается в сообщении.

Полиция и силовики провели около десятка обысков по месту его пребывания в Великом Новгороде, а также местам жительства приближенных к нему людей в Санкт-Петербурге, Новгородской, Ленинградской и Тверской областях.

"В настоящее время фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии", - отмечается в сообщении.